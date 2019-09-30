Фирма, мусоровоз которой врезался в микроавтобус в Челябинске, заставляла работать водителей на износ

Прокуратура Челябинской области наказала автотранспортное предприятие за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Как сообщал ранее «Новый День», страшная авария произошла в Челябинске ночью 20 августа у дома №95 по улице Блюхера. КАМАЗ догнал идущий впереди автобус «Пежо» и ударил с такой силой, что автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали 13 человек (в том числе оба водителя), у всех – скелетные травмы различной степени тяжести. Двое, в том числе 17-летняя, в тяжёлом состоянии были доставлены в областную клиническую больницу, трое – в Железнодорожную, по два человека госпитализировали в ГКБ №1, ГКБ №5, ГКБ№8, ГКБ№9. Позднее несовершеннолетняя девушка скончалась.

Известно, что КАМАЗ (принадлежит ООО ПКФ «Экотранс») ехал с полигона ТБО в Полетаево, а автобус вез вахтовиков из Уфы в Нижневартовск. По словам очевидцев, водитель мусоровоза вел себя неадекватно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона провело проверку деятельности ПКФ «Экотранс» в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием.

Проверочными мероприятиями выявлены нарушения норм федерального законодательства, в том числе, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения.

Проверкой установлены факты превышения 12-часовой продолжительности рабочих смен, сокращение времени отдыха между сменами, формальное проведение предрейсовых осмотров транспортных средств.

Первым заместителем прокурора области руководителю юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, за неисполнение требований законодательства по постановлению заместителя прокурора области ООО ПКФ «Экотранс» оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Также выявлены факты выпуска на линию транспортных средств с неисправными световыми приборами, при отсутствии аптечек и знаков аварийной остановки.

По фактам выпуска на линию транспортных средств с неисправностями в отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в органы Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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