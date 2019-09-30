Южноуралец подал в суд на экс-мэра Златоуста

В Златоусте директор управляющей компании обвинил бывшего мэра Вячеслава Жилина в распространении порочащей информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следующем месяце стартует судебное разбирательство по обвинению экс-мэра Златоуста Вячеслава Жилина в клевете.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от бизнесмена Владимира Воловникова поступил в Златоустовский городской суд в конце августа. Заявитель просит привлечь экс-главу Вячеслава Жилина к ответственности за высказывания о подкупе горожан во время визита врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Речь идет о встрече златоустовцев с чиновниками 26 августа. Позднее Жилин заявил одному из изданий, что в тот день в зале присутствовали оппозиционно настроенные горожане – всего около 150 человек, которые устроили шумиху, якобы, по заказу бизнесменов «из старой команды». Среди «заказчиков» прозвучала и фамилия Воловникова, руководящего ООО «ЖЭК №2».

Напомним, через неделю после визита главы региона, 3 сентября, мэр Златоуста подал в отставку. В тот же день иск Владимира Воловникова о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству. На прошлой неделе суд приступил к подготовке дела, прошло собеседование сторон.

Первое судебное заседание по жалобе на экс-мэра назначено в городском суде на 22 октября.

Челябинск, Юлия Димова

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