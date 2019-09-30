На южноуральской трассе автобус влетел в грузовик, есть погибшие

В Челябинской области «Газель» с пассажирами врезалась в грузовик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, дорожная авария произошла сегодня в 5 часов на 17 км автодороги Черноречье – Бреды в Чесменском районе.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля ГАЗ-З2133 уснул за рулем. Микроавтобус выехал на встречную полосу и встретился «лоб в лоб» с большегрузом «Хино Рейнджер».

В результате происшествия 36-летний пассажир «Газели» погиб на месте, водитель и еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие – жители Оренбургской области – возвращались с рабочей вахты в Сургуте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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