На Южный Урал возвращается смог

В двух городах Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 30 сентября – 1 октября в приземном слое атмосферы Южного Урала ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 20 часов 30 сентября до 12 часов 1 октября НМУ первой степени опасности объявляются на территории Златоуста. На территории Карабаша режим «черного неба» продлится до 19 часов 1 октября.

Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.09.19

На южноуральской трассе автобус влетел в грузовик, есть погибшие. / Южноуралец подал в суд на экс-мэра Златоуста. / Фирма, мусоровоз которой врезался в микроавтобус в Челябинске, заставляла работать водителей на износ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»