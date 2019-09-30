Южноуральцы не интересуются здоровым образом жизни

Южный Урал оказался в аутсайдерах рейтинга приверженности здоровому образу жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область демонстрирует низкие показатели приверженности жителей здоровому образу жизни. К такому выводу пришли специалисты РИА Рейтинг, проанализировав данные Росстата, Генпрокуратуры и минспорта России за 2018 год.

Популярность ЗОЖ в 85 регионах страны эксперты оценивали, исходя из показателей доли населения, занимающегося спортом, объемов потребления табака, продажи алкоголя, числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертности от случайных отравлений и доли занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

В тройке лидеров, как и в прошлом году, Северный Кавказ. Возглавляет рейтинг Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария.

Челябинская область по итогам 2018 года на 67 строчке рейтинга приверженности ЗОЖ с показателем 57,1. Это самый худший рейтинговый балл среди регионов Уральского федерального округа, за исключением Ямало-Ненецкого АО (74 место – 53,6 балла). Самые высокие показатели среди уральцев у Ханты-мансийского автономного округа (54 место – 62,4 балла).

Абсолютными противниками ЗОЖ, согласно исследованию, признаны Камчатский край, Еврейская автономная и Магаданская области. Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.09.19

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