В Челябинской области пропал школьник

Волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка под Магнитогорском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13-летний школьник уехал из дома, расположенного на улице Молодежная в поселке Комсомольский Верхнеуральского района, утром 29 сентября. Больше подростка не видели ни родственники, ни друзья.

По данным волонтеров «Легион-Спаса», южноуралец уехал на желтом спортивном велосипеде. Одет в красную спортивную куртку с черными вставками, черную вязаную шапку и резиновые сапоги.

Волонтеры и полиция прочесывают лес в поисках мальчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.09.19

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