В Челябинске стартует процесс по делу о табачном контрафакте на 40 миллионов рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на сумму почти в 40 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Челябинска. Они обвиняются в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также незаконном использовании чужого товарного знака, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия мужчины развернули на территории Челябинской области незаконную торговлю табачной продукции, а также занимались продажей немаркированных и контрафактных сигарет.

«В период с января 2016 по ноябрь 2018 года соучастники без регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществили оптовую продажу сигарет постоянным покупателям на общую сумму свыше 39 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Кроме того, из гаражных боксов на территории Челябинска сотрудниками полиции изъята немаркированная табачная продукция общую сумму около 4,4 миллиона рублей».

Среди изъятой продукции обнаружены контрафактные сигареты с товарными знаками «Мальборо», «Донской табак», «2222», незаконным использованием которых правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.

Правообладателем «Филип Моррис Брэндс Сарл» заявлен гражданский иск на сумму свыше 2,3 миллиона рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 176 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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