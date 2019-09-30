Челябинцев призывают на митинг в защиту единственного питьевого источника

Эко-активисты известили мэрию Челябинска о намерении собрать митинг против строительства Томинского ГОКа и планов РМК по забору десятков миллионов воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уведомления о проведении протестной акции «Вода для челябинцев, а не для ГОКа» поданы в мэрию. Точная дата мероприятия пока неизвестна. Чиновникам на выбор предложено провести митинг в субботу, 12 октября, либо на следующий день.

«Цель публичного мероприятия: привлечение внимания общественности к проблеме продолжающегося строительства Томинского ГОКа, к планам Русской медной компании по забору 26 миллионов кубометров в год питьевой воды из реки Миасс для своих производственных нужд, обсуждение действий и решений органов государственной власти РФ и Челябинской области в связи с ним, общей экологической ситуацией в Челябинске и Челябинской области, а также привлечение внимания общественности к преследованиям гражданских активистов», – сообщают активисты движения «Стоп-ГОК».

Заявленное количество участников – до 500 человек. Предполагается использование российских флагов, флагов Челябинской области, муниципальных образований Челябинской области, флагов и символики движения «Стоп-ГОК», иных общественных объединений и партий, разделяющих цели митинга, распространение листовок, сбор подписей.

Акция протеста запланирована в сквере на Алом поле возле памятника Ленину. В случае занятости указанной площадки активисты готовы провести митинг на пересечении проспектов Свердловского и Ленина.

Челябинск, Юлия Димова

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