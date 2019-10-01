В Челябинске за день пострадали два пассажира маршруток

Две челябинки пострадали из-за маршрутчиков-лихачей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, невнимательность водителей маршрутных такси обернулась травмами для их пассажиров. Оба инцидента произошли вчера, 30 сентября.

В 12:45 у дома №40 на Свердловском проспекте 30-летний автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №92, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль «Рено». Во время столкновения упала 68-летняя пассажирка маршрутки, стоявшая в салоне. Женщине назначено амбулаторное лечение.

В 15:40 у дома №28 на Комсомольском проспекте 60-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №40 при начале движения забыл закрыть дверь. В результате из салона выпала 52-летняя челябинка, не успевшая подняться со ступенек. К счастью, женщина не слишком пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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