Челябинец ворвался в отделение банка с гранатой

В Челябинске мужчина пытался ограбить банк с гранатой в руке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 30 сентября во второй половине дня в отделении одного из банков, расположенном на Свердловском проспекте.

По словам очевидцев происшествия, мужчина ворвался в офис банка, вытащил из сумки предмет, похожий на гранату, и стал требовать передать ему деньги. Однако, сотрудники банка вместо этого нажали тревожную кнопку. После этого грабитель предпочел сбежать.

В пресс-службе городского УМВД факт происшествия подтверждают, однако предпочитают говорить, что челябинец угрожал кассиру неустановленным предметом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Грабителя ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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