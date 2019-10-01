Молодого южноуральца расстреляли рядом со школой

В Миассе водитель легковушки расстрелял молодого парня из ружья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября, в поселка Динамо на территории Миасского городского округа.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля несколько раз выстрелил из ружья в молодого человека, стоявшего на остановке, и уехал. «Инцидент имел место около пяти часов вечера на остановке общественного транспорта возле школы №13, – пишет NewsMiass. – Пострадавший – 23-летний парень – с множественными пулевыми ранениями был госпитализирован в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое».

По факт происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Стрелявший мужчина известен, но не задержан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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