Виновник ДТП, унесшего жизни молодой женщины и неродившегося ребенка, отправится в колонию

Житель Троицка отправлен в колонию за совершение ДТП в состоянии опьянения, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором Троицкого городского суда 36-летний житель Троицка осужден за нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

В суде установлено, что 14 ноября 2018 года южноуралец, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Mersedens-Benz и двигался по проезжей части автодороги «Троицк – поселок Золотая Сопка» со скоростью более 60 километров в час. В силу опьянения водитель потерял контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автомобиль DaewooNexia.

В результате ДТП трем пассажирам и водителю автомобиля Daewoo Nexia причинены телесные повреждения, при этом 32-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте ДТП.

Двоим другим пассажирам – 26-летней женщине и 21-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Кроме этого, у пострадавшей женщины после ДТП произошло прерывание беременности на сроке 16 недель, причиной которого стала повреждения, полученные ей при аварии. Водителю автомобиля причинен вред здоровью средней тяжести.

Ранее виновник ДТП неоднократно допускал нарушения Правил дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В судебном заседании он признал себя виновным. Ранее в ходе расследования дела возместил потерпевшей материальный и моральный вред на сумму свыше 850 тысяч рублей.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Он взят под стражу в зале суда.

Также в счет возмещения морального вреда суд взыскал в пользу пострадавшей пассажирки 350 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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