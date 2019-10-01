В челябинском аэропорту застряли пассажиры рейса на Санкт-Петербург

В Челябинске на несколько часов задержали рейс до Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет компании «Аэрофлот», согласно расписанию онлайн-табло, должен был отправиться в северную столицу сегодня в 06:15 по местному времени. Перед самым вылетом, когда все пассажиры уже находились в салоне, рейс отложили.

Экипаж воздушного судна принял решение дождаться техников авиакомпании, чтобы устранить неисправность. Но, вероятно, поломка оказалась серьезной.

Первоначально время рейса перенесли на 14 часов – в 20:30, пассажиров разместили в гостинице. В справочной аэропорта РИА «Новый День» уточнили, что перелет будет осуществляться на резервном борту. По последним данным, вылет пассажиров рейса Челябинск – Санкт-Петербург перенесен на 13:45. Запасной самолет уже вылетел в Челябинск.

Челябинск, Юлия Димова

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