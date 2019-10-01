В суд направили уголовное дело челябинца, швырнувшего младенца на землю

Житель Челябинска предстанет перед судом за покушение на убийство новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений.

По версии следствия, ночью 10 июля этого года челябинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде по месту жительства без видимого повода схватил на руки месячного ребенка своей сожительницы, после чего заявил перепуганной женщине, что ударит малыша о лестницу. После этого горожанин, продолжая держать младенца, выбежал на улицу, где продолжал угрожать убить ребенка, свидетелями чего стали прохожие и прибывшие сотрудники полиции. Неадекват несколько раз поднимал малыша над своей головой и резко опускал вниз, заявляя, что бросит его на землю или под колеса проезжающих мимо автомобилей. При этом на требования прохожих и сотрудников полиции остановиться и отпустить ребенка челябинец не реагировал.

В конце концов, горожанин поднял младенца над головой и с силой бросил вниз на асфальт. Спас малыша от гибели полицейский, поймав его за одежду у самой земли. Неадеквата задержали на месте преступления.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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