В Златоусте обозначился первый претендент на пост мэра

На должность главы Златоуста заявился первый кандидат.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате собрания депутатов Златоустовского городского округа, документы на участие в конкурсе по замещению должности главы администрации города предоставил 53-летний предприниматель Виктор Легенчук.

Отметим, в начале текущего года заявитель участвовал в конкурсе по выборам главы Челябинска. Выступая с программой социально-экономического развития областного центра, Легенчук сделал акцент на развитии автотранспортного рынка и строительстве метро, также предложил программу реновации в Челябинске. Однако в четверку сильнейших предприниматель не вошел, сойдя с дистанции в «полуфинале» конкурса.

Напомним, новый глава Златоуста на ближайшие пять лет будет назначен 24 октября на внеочередном заседании городского собрания депутатов путем открытого голосования. Прием заявок от кандидатов на пост мэра стартовал 21 сентября и продлится до 7 октября включительно. До сегодняшнего дня пакет документов не сдал ни один из претендентов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», прежний мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку 3 сентября после визита в город главы региона Алексея Текслера. Исполняющим обязанности главы администрации назначен спикер горсобрания Алексей Карюков.

Челябинск, Юлия Димова

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