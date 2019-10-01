В Челябинской области из кранов пошла бурая вода

Жители Аши жалуются на грязную воду в водопроводных кранах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Аши вынуждены пить и готовить пищу на коричневой воде с дурным запахом. Об этом заявили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратились жители улицы Самарской, расположенной на территории районного центра. По словам горожан, уже несколько месяцев из кранов в их квартирах течет мутная жидкость с неприятным запахом. Южноуральцам приходится долго отстаивать воду для питья, а при кипячении в посуде появляется бурая пена, напоминающая монтажную.

«Ресурсоснабжающая организация на мою жалобу не ответила, и объяснять причины попадания грязи в воду не стала. По телефону пояснили, что анализ воды плохой, не соответствует нормам. В воде содержание железа превышает норму в шесть раз. Но официально отвечать они отказались, и протокол исследования от 16 сентября этого года тоже не дают», – рассказала о ситуации жительница Аши.

Женщина продемонстрировала фото, на котором запечатлела, как варит макароны и как выглядит вода из кранов ее квартиры. По краю кастрюли образовалась желтоватая пена, а вода в бутылке оказалась мутной. О подобной ситуации общественникам рассказали также жители Миньяра, живущие на улице Куйбышева (город также входит в состав Ашинского района).

Общественники обратились в Роспотребнадзор Челябинской области с просьбой провести проверку качества питьевой воды, в случае выявлений нарушений качества питьевой воды, привлечь ресурсоснабжающую организацию к ответственности. Коммунальщики обязаны устранить нарушения, настаивают они. Также активисты попросили предоставить протокол исследования качества питьевой воды от 16 сентября.

«Очень часто к нам поступают подобные жалобы, и очень часто мы получаем ответы, что такая вода по непонятным причинам соответствует СанПиН. Мы так не считаем и полагаем, что питьевая вода как минимум должна быть идеально прозрачной и без вредных примесей. Надеемся, что после нашего обращения ситуация в Аше изменится», – прокомментировал активист организации в Аше Роман Янцен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.10.19

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