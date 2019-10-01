Умер еще один пострадавший в жутком ДТП в Челябинской области

В южноуральской больнице скончался пострадавший в столкновении «Газели» и большегруза.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла вчера, 30 сентября, в 5 часов на 17 км автодороги Черноречье – Бреды в Чесменском районе.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля ГАЗ-З2133 уснул за рулем. Микроавтобус выехал на встречную полосу и встретился «лоб в лоб» с большегрузом «Хино Рейнджер».

В результате происшествия 36-летний пассажир «Газели» погиб на месте, водитель и еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, трое из них госпитализированы. Все пострадавшие – жители Оренбургской области – возвращались с рабочей вахты в Сургуте.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, троих пострадавших в аварии госпитализировали, из них один в крайне тяжелом состоянии скончался в реанимации больницы, двое в состоянии средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении районной больницы Чесмы. Ещё два человека направлены на амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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