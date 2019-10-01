Южный Урал попал в число аутсайдеров по переработке мусора

Челябинская область оказалась в числе аутсайдеров среди регионов по переработке своих коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская и Свердловская области оказались среди аутсайдеров по объемам переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом пишет telegram-канал «So investник».

Лидером среди промышленно развитых регионов в России является Липецкая область – там на объекты переработки (мусороперерабатывающие заводы) вывозится почти 60% ТКО, генерируемых в границах субъекта Федерации.

Далее, с существенным отрывом следуют Оренбургская и Волгоградская области, а также Красноярский край, где перерабатывается пятая часть мусора.

Челябинская и Свердловская области – в аутсайдерах, утилизируют менее пяти процентов отходов. Они уступают лишь Вологодской области, где в переработку идет чуть больше 1% ТКО.

Кроме того, Челябинск стал одним из двух крупных городов России, где утилизируется ноль процентов ТКО. По данным Единой межотраслевой информационно-статистической системы, из крупных городов РФ только Челябинск и Кемерово вообще ничего не отправляют мусор на переработку.

Лучший показатель – в Липецке – 86,6%, в Оренбурге – 50,4%, в Красноярске – 35,8% ТКО отправляется на объекты переработки, отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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