В администрации Сосновского района прошли обыски

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Сосновского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выемка документов в кабинетах чиновников проходила сегодня в первой половине дня. По некоторым данным, оперативников интересовала документация, связанная с расселением общежития в поселке Рощино и последующим открытием в здании дошкольного учреждения.

В результате обысков замглавы района Игоря Азархина и руководителя управления архитектуры Ольгу Антель увезли на допрос.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области и в региональном управлении Следственного комитета корреспонденту РИА «Новый День» комментировать оперативные мероприятия отказались, сославшись на отсутствие информации.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.10.19

Южный Урал попал в число аутсайдеров по переработке мусора. / Коммунальный коллапс поссорил главу Верхнего Уфалея и депутатов. / Умер еще один пострадавший в жутком ДТП в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»