Банк два года забирал у челябинки половину пенсии в уплату по чужому кредиту

В Челябинске в пенсионерки взыскали почти 70 тысяч рублей по чужому кредитному договору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку, в ходе которой установило, что решением суда в 2016 году с пенсионерки в пользу банка взыскана задолженность по кредитному договору в сумме свыше 260 тысяч рублей.

Постановлением судебного пристава – исполнителя обращено взыскание на пенсию должника в размере 50% дохода. Районным управлением Пенсионного фонда РФ в период с сентября 2017 по май 2019 года проводились удержания из пенсии, всего удержано около 69 тысяч рублей.

В марте 2019 года решение суда отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. Основанием для отмены послужило постановление следователя отдела полиции, которым установлено, что с заявлением о выдаче кредита в банк обращалась не пенсионерка, а другая женщина. В дальнейшем судом отказано банку в иске о взыскании задолженности по кредиту, который пенсионерка не получала.

«В соответствии со статьей 443 ГПК РФ в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда), – рассказали в региональной прокуратуре. – Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда».

Судом иск прокурора удовлетворен, с банка взысканы незаконно удержанные денежные средства.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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