Южноуралец в гостях зарезал школьника и его мать

Житель Челябинской области предстанет перед судом за убийство знакомой и ее несовершеннолетнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летнего мужчины. Ему вменяются преступления, предусмотренные пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление), пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража , совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в ночь убийства мужчина находился в гостях у 45-летней знакомой в селе Бродокалмак Красноармейского района. Повздорив с приятельницей, южноуралец сначала избил ее руками, ногами и табуретом, а затем всадил в нее нож.

Чтобы скрыть убийство, гость также зарезал находившегося в квартире 14-летнего сына хозяйки. Затем мужчина похитил золотые украшения общей стоимостью 146 тысяч рублей и скрылся. Вскоре убийцу задержали.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Димова

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