Южноуральцам предложили проверить здоровье на медицинском форуме

Жители Челябинской области смогут проверить свое здоровье на профилактическом форуме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 4 октября в Челябинске состоится XIV Южно-Уральский профилактический форум, который станет площадкой для обсуждения лучших практик в вопросах здоровьесберегающих технологий. Все желающие смогут в этот день пройти обследования и пообщаться с врачами, посетив «Территорию здоровья», которая начнет свою работу в рамках форума.

Профилактический форум будет проходить в Челябинске уже в четырнадцатый раз. Традиционно мероприятие станет площадкой для межведомственного взаимодействия и объединит представителей органов исполнительной власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, работников здравоохранения, специалистов предприятий. В этом году форум пройдет под девизом «Идеи будущего», а его участники смогут обсудить современные аспекты профилактики, как в медицинских организациях, так и на производстве, и в сфере образования.

Мероприятие состоится на базе Южно-Уральского государственного медицинского университета, который в этом месяце отмечает свой 75-летний юбилей.

Помимо пленарного заседания и занятий по секциям, в рамках форума откроется «Территория здоровья», где обратиться к специалистам смогут посетители всех возрастов. В специальных мобильных комплексах на улице для желающих будут работать: флюорограф, маммограф, пункт анонимного тестирования на ВИЧ. Также в холле ЮУГМУ развернется «передвижная поликлиника». Для детей в этот день будут работать педиатр, психолог, а также специальные аппараты для проверки дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Взрослые посетители смогут пообщаться с кардиологом, реабилитологом, психологом, эндокринологом, геронтологом и специалистом по ЛФК.

Одновременно на площадке «Территория здоровья» будет представлена зона министерства социальных отношений Челябинской области. Здесь все желающие смогут посетить занятия по активному долголетию, в том числе, мастер-классы по использованию смартфонов и упражнения по тренировке памяти.

«Территория здоровья» будет работать 4 октября с 11:00 до 18:00 в холле Южно-Уральского государственного медицинского университета (ул. Воровского, 64). Мероприятие пройдет при поддержке всероссийского движения «Волонтеры медики».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.19

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