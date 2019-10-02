Неудачное соседство: челябинский завод остановил работу из-за спора по перевозке продукции

В Челябинске комбинат строительных материалов и изделий (КСМИ) прекратил работу из-за отказа частной компании предоставить дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, поводом для остановки работы завода по производству промышленных железобетонных изделий послужил затяжной конфликт с соседствующим предприятием ООО «Промтранс». В собственности компании имеется железнодорожная станция и примыкающие к ней пути, в связи с чем на протяжении многих лет КСМИ по договору с «Промтранс» перевозило вагоны по указанной ветке.

В 2017 году срок действия соглашения закончился, при этом владелец железной дороги отказался продлевать с комбинатом договор. Поскольку железнодорожные пути – единственный способ транспортировки продукции, КСМИ обратилось с иском в Арбитражный суд Челябинской области. В ответ «Промтранс» заявил, что согласует пропуск вагонов, если машинисты комбината сдадут необходимые экзамены и получат удостоверения «Промтранса». Руководству предприятия также необходимо пройти стажировку.

Судебные тяжбы двух предприятий продолжаются до сих пор. По решению руководства комбината, с 25 сентября более 200 сотрудников КСМИ отправлены в отпуск.

В пресс-службе комбината отмечают, что с каждым новым судебным заседанием ответчик выставляет новые требования. Тем временем размер убытков завода ЖБИ, понесенных в результате отказа предоставить возможность для транспортировки продукции, уже достиг 6 миллионов рублей. Эти деньги с «Промтранса» предприятие намерено также взыскать в судебном порядке.

Получить комментарий ООО «Промтранс» корреспонденту РИА «Новый День» не удалось, так как ни по одному из телефонов предприятия, находящихся в открытом доступе, никто не ответил.

Челябинск, Юлия Димова

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