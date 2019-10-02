В Челябинскую область за месяц не пустили почти 600 тонн овощей и фруктов

Россельхознадзор по Челябинской области в сентябре возвратил на территорию Казахстана 590,5 тонн растительной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в сентябре 2019 года на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации КПП Троицк и на 145 км автодороги Челябинск – Костанай сотрудники ведомства пресекли 32 попытки незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска, следовавшей в Россию из Казахстана и Киргизии.

590,5 тонн растительной продукции – арбузы, дыни, виноград, нектарины, слива, гранаты, айва, перец, баклажаны, лук репчатый и зелень происхождением Республика Казахстан, Киргизская Республика следовали в регионы Российской Федерации с нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.

Причинами возврата продукции стали ввоз подкарантинной продукции на таможенную территорию Евразийского ЭС при отсутствии маркировки, в отсутствии обязательной информации в маркировке подкарантинной продукции, ввоз свежего перца навалом, а также предоставление недействительных фитосанитарных сертификатов (признаки исправления в номере машины и наименовании упаковки).

Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с подкарантинными грузами возвращены отправителям на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.19

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