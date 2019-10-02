Челябинка погибла под колесами двух авто

В Челябинске женщина погибла, попав под два автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 1 октября, в 21:05 на улице Героев Танкограда.

29-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай» с признаками опьянения, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После этого 51-летнюю челябинку отбросило на автомобиль «Лада», ехавший во встречном направлении.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, скончалась на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.19

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