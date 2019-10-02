Сэкономили: в Челябинске сотрудникам детского сада недоплатили миллион рублей

В Челябинске только после вмешательства прокуратуры сотрудникам детского сада выплатили доплаты стимулирующего характера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска по коллективному обращению работников дошкольного образовательного учреждения провело проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что руководство детского сада с 2017 года не начисляло семи сотрудникам (воспитателям и логопеду) выплаты стимулирующего характера за стаж работы и квалификационную категорию.

По результатам проверки руководителю дошкольного учреждения внесено представление с требованием устранить нарушения закона и произвести доначисление работникам выплат стимулирующего характера.

Только после этого работникам произведено доначисление и выплата заработной платы в размере около 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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