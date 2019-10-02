Глава района Южного Урала подал в отставку

Глава муниципалитета в Челябинской области, где сорвали начало отопительного сезона, подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев написал заявление об отставке.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вызвал чиновника из отпуска, чтобы тот проследил за началом отопительного сезона на территории муниципалитета.

Оказалось, что чиновник взял отпуск и уехал греться в Краснодарский край. Между тем, серьезные сложности с началом отопительного сезона наблюдались сразу на нескольких территориях Карталинского района, в том числе в самих Карталах. Оставленные же на хозяйстве заместители главы с ситуацией не смогли справиться.

Сегодня, 2 октября, в администрацию Карталинского района прибыл начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков. По некоторым данным, именно он передал врио главы требование губернатора об отставке. Г-н Ломовцев, видимо, наученный примером своего коллеги – мэра Златоуста Вячеслава Жилина – предпочел требование удовлетворить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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