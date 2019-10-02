Мэрию Челябинска устроил испорченный фасад объекта культуры

В мэрии Челябинска рассказали об итогах служебной проверки по фасаду здания на площади Революции.

Как сообщал ранее «Новый День», объект культурного наследия по адресу площадь Революции, 1 оказался в центре скандала 24 сентября, когда общественники обнаружили, что историческое здание красят в розовый цвет.

Еще раньше горожане обратили внимание на уничтожение балюстрады на крыше дома. Тогда подрядчик заверил, что балюстрада будет восстановлена в прежнем виде и продемонстрировали согласованный госкомитетом охраны объектов культурного наследия проект работ по капитальному ремонту здания. Однако, в итоге на крыше здания появились столбики, лишь отдаленно напоминавшие прежние элементы.

24 сентября взрыв возмущения вызвала попытка ремонтников решили фасад, хотя законодательство об охране объектов культурного наследия категорически запрещает менять исторический облик фасадов.

В мэрии Челябинска начали проверку и даже не исключили возможности кадровых решений. Закончить служебную проверку, по словам руководителя управления информационной политики Владимира Сафонова, планировали 27 сентября или даже раньше. Но 27 сентября ни о каких результатах не сообщили: оказалось, что проверку решили продлить.

Сегодня г-н Сафонов сообщил, наконец, об итогах. Оказалось, что наказывать некого, а действия ремонтников мэрию вполне устраивают. «Комитет архитектуры администрации города согласовал окрашивание бетонной плитки, поскольку другие технические решения обновления фасада отсутствовали, – рассказал чиновник в своем telegram-канале. – Цвет не останется розовым. Сложное колорирование даст несколько оттенков, в результате чего внешний вид здания будет максимально приближен к первоначальному».

То, что внешний вид объекта культурного наследия будет все-таки отличаться от первоначального, пресс-секретаря мэрии, впрочем, как и проверяющих, видимо, ничуть не смутило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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