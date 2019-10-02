Челябинский депутат призвал коллег вернуть прямые выборы мэра

В Челябинске депутат обратился к коллегам с открытым письмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Калининского райсовета Челябинска Максим Лапин обратился к коллегам с официальным письмом. Об этом политик рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Ключевая проблема Челябинска: главу нашего города выбирают не жители, а депутаты Городской Думы в результате непрозрачного «конкурса». Стоит ли удивляться, что этот пост много лет подряд занимали такие одиозные чиновники как Сергей Давыдов, Евгений Тефтелев или Владимир Елистратов?" – объяснил причину своего обращения челябинец.

Заставить городскую власть работать в интересах граждан можно только вернув прямые выборы главы Челябинска, настаивает парламентарий. «Горожане понимают это, поэтому в ходе избирательной кампании к нам от избирателей поступило немало наказов бороться за подлинное местное самоуправление, в том числе возврат прямых выборов мэра», – рассказал он.

Именно это побудило его обратиться к коллегам по совету депутатов Калининского района с открытым письмом, предложив определиться со своей позицией по главному политическому вопросу нашего города: кто должен выбирать главу Челябинска – депутаты или все жители?

Напомним, прямые выборы мэра были отменены в Челябинске в 2010 году с введением «двуглавой» системы управления городом. Однако и после возврата к единовластию прямые выборы градоначальника не вернули. Вчера, 1 октября, Челябинская городская дума вновь объявила конкурс на должность мэра. Он запланирован на 12 ноября. С 7 октября стартует прием заявок от кандидатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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