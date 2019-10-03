Две трети челябинцев выступают за возврат прямых выборов мэра

Почти 70% жителей Челябинска высказались за возврат к прямым выборам главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили мнение горожан о том, какой способ наделения полномочиями главы города Челябинска они считают в настоящее время наиболее оптимальным.

Большинство челябинцев считают, что глава Челябинска должен избираться населением города (68,0%). Социально-демографические характеристики данной группы респондентов соответствуют данным по всему массиву опрошенных.

Каждый десятый опрошенный (10,9%) считает оптимальным существующий способ наделения полномочиями главы города, то есть избрание депутатами из числа претендентов, рекомендованных комиссией. Так чаще говорят женщины, респонденты в возрасте 25-44 лет, челябинцы, имеющие высшее образование, с низким уровнем материальной обеспеченности.

Избрание представительным органом из своего состава называют оптимальным способом наделения полномочиями 5,1%. Как правило, такой точки зрения придерживаются молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и горожане в возрасте 45-59 лет, челябинцы с начальным и неоконченным средним образованием, по роду занятий – безработные и временно неработающие жители города и студенты, а также те, кто имеет низкий уровень материальной обеспеченности.

Многие горожане (16%) затруднились назвать оптимальный способ наделения полномочиями главы города. «Эта цифра скорее говорит о низком уровне вовлеченности челябинцев в политическую жизнь города, поскольку для многих из них этот вопрос актуальным не является. Они заняты решением насущных повседневных проблем – обеспечением своей жизни», – отметили социологи. Затруднялись ответить на вопрос в большинстве своем женщины, по роду занятий – неработающие пенсионеры и те, кто имеет среднее общее, специальное и неоконченное высшее образование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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