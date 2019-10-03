21 ножевое: прокуратура требует отправить в психушку мать, расправившуюся с годовалым ребенком

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело для применения мер медицинского характера к молодой матери, убившей годовалого сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской области, надзорное ведомство утвердило постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 22-летней жительницы Уйского района, расправившейся над своим сыном-младенцем.

В ходе предварительного следствия установлено, что утром 18 декабря 2018 года женщина находилась у себя дома в селе Ларино со своим годовалым сыном. «В связи с длительной психотравмирующей ситуацией у нее возникло временное психическое расстройство, которое лишало её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в ходе которого она нанесла 21 ножевое ранение по телу своего сына, в результате чего последний скончался на месте от острой кровопотери», – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заключением психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент причинения смерти своему сыну молодая мать была в состоянии невменяемости.

Потерпевшим по делу признан отец ребенка.

Мать ранее не судима, по решению Уйского районного суда содержится под стражей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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