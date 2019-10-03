В Челябинске будут судить банду автоподставщиков

Четверо жителей Челябинской области предстанут перед судом за инсценировки ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей региона 27-ми, 26-ти, 22-х и 21 года. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия в 2016-2018 годах в Челябинске действовало преступное сообщество, участниками которого совершено более 70 эпизодов мошенничества в сфере страхования (уголовное дело находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области).

Постоянные участники группировки умышленно производили столкновения различных автомашин на дорогах города, в последующем обращались в пункты оформления ДТП ГИБДД УМВД России по Челябинску, а также в страховые компании, предоставляя ложные сведения об обстоятельствах произошедшей аварии, в том числе и о лицах, находившихся за управлением данных автомобилей. В качестве номинальных водителей привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение от 2 до 25 тысяч рублей. Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники преступного сообщества.

Уголовное дело в отношении соучастников, не осведомленных об участии в преступном сообществе, выделено в отдельное производство.

В ходе следствия установлено, что в 2017 году южноуральцы присвоили около 890 тысяч рублей, полученных в качестве выплат в страховых компаниях за три инсценированных ДТП.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 212 тысяч рублей. Другим обвиняемым добровольно возмещен ущерб на сумму свыше 308 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.19

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