Попавшая под самосвал на остановке челябинка скончалась в больнице

Умерла жительница Челябинска, пострадавшая в ДТП с грузовиком.

Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария произошла утром 20 сентября на проспекте Победы.

Неуправляемый самосвал Howo вылетел на трамвайную остановку «Тепличная», снес ограждение и сбил 28-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, возбудили уголовное дело.

В больнице сбитой челябинке провели несколько операций, пришлось ампутировать ногу. Спустя почти две недели сбитая на остановке девушка скончалась в больнице.

Челябинск, Юлия Димова

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