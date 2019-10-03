Попавшая под самосвал на остановке челябинка скончалась в больнице

Умерла жительница Челябинска, пострадавшая в ДТП с грузовиком.
Как уже сообщал «Новый День», жуткая авария произошла утром 20 сентября на проспекте Победы.
Неуправляемый самосвал Howo вылетел на трамвайную остановку «Тепличная», снес ограждение и сбил 28-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, возбудили уголовное дело.
В больнице сбитой челябинке провели несколько операций, пришлось ампутировать ногу. Спустя почти две недели сбитая на остановке девушка скончалась в больнице.
Челябинск, Юлия Димова
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