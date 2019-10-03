Глава Южного Урала упразднил должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер упразднил самостоятельную должность руководителя своего аппарата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области упразднена. Об этом сообщил глава Южного Урала Алексей Текслер.

Руководством аппаратом теперь будет заниматься первый вице-губернатор Виктор Мамин, сохранив при этом и весь прежний функционал.

Кроме того, губернатор сообщил о создании в своем аппарате двух новых подразделений: управления проектной деятельности, которое будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов, и экспертно-аналитическое управление, которое будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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