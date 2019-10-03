Экс-спикер гордумы Челябинска стал вице-губернатором

Евгений Голицын и Станислав Мошаров стали заместителями губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главы территорий не смогут больше скрывать проблемы от областных властей. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для контроля над действиями муниципальных властей глава региона ввел должности двух вице-губернаторов. Их займут покинувший ранее пост замглавы региона Евгений Голицын и экс-спикер Челябинской городской думы Станислав Мошаров. «Требую от всех профильных заместителей губернаторов и отраслевых министров оказывать новым руководителям всемерную поддержку и содействие», – заявил г-н Текслер.

Челябинская область будет разделена на две части. В первую войдут муниципалитеты центральной и южной частей региона, за исключением Магнитогорска. Во вторую – территории горнозаводской и северной частей Южного Урала, за исключением Челябинска и Копейска. «Шефство» над этими двумя «кустами» и возьмут на себя Голицын и Мошаров.

Курировать областной центр, Копейск и Магнитогорск будут лично Алексей Текслер и другие вице-губернаторы.

Напомним, ранее главе региона высказал недовольство тем, что руководство муниципалитетов скрывает от властей области существующие проблемы. В качестве последних примеров Текслер упомянул Карталинский район, где оказалось сорвано начало отопительного сезона, и Верхний Уфалей, мэрия которого несколько дней скрывала серьезную коммунальную аварию, из-за которой жители города неделю оставались без воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.19

Глава Южного Урала упразднил должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства. / Попавшая под самосвал на остановке челябинка скончалась в больнице. / «МегаФон» стал партнером Blizzard. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»