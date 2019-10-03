«Теперь в другом качестве»: лидер челябинского «Яблока» заявил об участии в выборах мэра

Руководитель челябинского регионального отделения партии «Яблоко» обратился с открытым письмом к южноуральскому губернатору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем обращении руководитель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков просит главу Южного Урала Алексея Текслера включить его в состав той части конкурсной комиссии по выборам главы администрации Челябинска, которую формирует глава региона.

«На 12 ноября гордума назначала новый мэрский конкурс и выбрала половину (4 человека) членов конкурсной комиссии, естественно, все представители политической монополии от ЕР. Сейчас ждут решение от губернатора по оставшимся 4 членам конкурсной комиссии», – написал политик на своей странице в соцсети.

Напомним, в текущем году представитель партии «Яблоко», директор газовой организации уже успел поучаствовать в конкурсе по выборам главы Челябинска, а также был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Челябинской области.

Желание «попробовать себя в новом качестве – стать членом конкурсной комиссии» – Щербаков объясняет возможностью заявлять о нарушениях в ходе выборов и влиять на принятие решений. «Я по-прежнему считаю, что конкурс – это фарс с заранее определенным финалом, который утвердят единогласно депутаты гордумы. Однако считать – это одно, а делать что-либо, чтобы эту ситуацию исправить – совершенно другое», – отмечает автор.

Челябинск, Юлия Димова

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