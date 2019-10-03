В южноуральской школе зафиксировали вспышку лишая

Копейские школьники массово заразились лишаем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о распространении инфекционного заболевания в учебном заведении поселка Горняк рассказали родители школьников.

Первый случай заболевания среди учеников был выявлен 5 сентября, в тот же день в школе ввели трехнедельный карантин.

Поскольку дети продолжали посещать занятия и не было официальных объявлений, родители узнали о вспышке лишая лишь в конце месяца. Сейчас заболевание распространилось по всем трём корпусам школы – в младшем, среднем и старшем звене. Предварительно, всего в школе 18 заболевших, сообщает «31 канал».

С целью ограничить контакты детей учителя водили классы в столовую в разное время. В качестве меры безопасности также были обработаны школьные кабинеты. Впрочем, карантинные мероприятия не повлияли на ситуацию в школе. Родители учащихся готовят жалобу в прокуратуру.

Челябинск, Юлия Димова

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