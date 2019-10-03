Первого замглавы Сосновского района отправили в СИЗО

Суд арестовал первого заместителя главы Сосновского района Игоря Азархина по обвинению в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 октября, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на 2 месяца первого заместителя главы Сосновского района Игоря Азархина и бизнесмена Дениса Казанцева.

Напомним, в начале недели в администрации Сосновского района прошли обыски, после чего чиновника увезли на собеседование в Челябинск. На работу первый замглавы больше не вернулся.

Азархина обвиняют в мошенничестве при покупке здания под детский сад. Следователи обвинили его в том, что чиновник в сговоре с предпринимателем похитили из бюджета 46 миллионов рублей. Так, помещение под детский сад купили у компании бизнесмена за 56 миллионов рублей, полученных из бюджета Челябинской области, в то время как впоследствии здание оценили в 9 миллионов рублей. Следствие считает, что остальные 46 миллионов рублей подельники присвоили.

Сам чиновник и другие фигуранты уголовного дела отрицают свою вину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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