В центре Челябинска частично закроют движение

Движение по улице Труда в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплосети будет прекращено движение по улице Труда от дома №1 по улице Пушкина до дома №66 по Труда с 20 часов 4 октября до 20 часов 7 октября.

Также, в связи с проведением работ на теплотрассе, закрывается движение трамваев 5 маршрута по улице Труда с 15 часов 4 октября до 20 часов 7 октября. Движение 5 маршрута будет организовано по улице Карла Маркса.

Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.19

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