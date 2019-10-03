В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет с пассажирами

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту повреждения воздушного судна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел утром 3 октября во время посадки «Airbus A-321» сообщением «Москва-Челябинск-Москва» в челябинском аэропорту.

В 04:05 местного времени был подан самоходный трап для высадки пассажиров рейса. Приблизившись к воздушному судну, авиационное устройство врезалось в корпус самолета.

В момент ЧП на борту воздушного судна находилось 163 пассажира, из них 11 несовершеннолетних, 6 членов экипажа. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, сотрудники наземных служб аэропорта, устанавливается сумма причиненного ущерба. По предварительным данным, инцидент произошел из-за поломки подъемного оборудования.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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