Рабочий РЖД стащил из поезда сувениры

В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, похитившего сувениры из купе проводников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в силовое ведомство закончило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего жителя Оренбурга, совершившего кражу сувенирной продукции из купе проводников пассажирского поезда.

В июне этого года в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что из купе проводников пассажирского поезда «Челябинск – Москва», стоящего на железнодорожных путях Новотехнического парка станции Челябинск-Главный, пропали сувениры.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что во время подготовки поезда к отъезду проводники седьмого вагона обнаружили пропажу четырех флеш-карт с символикой РЖД. В ходе дальнейшей проверки транспортными полицейскими была установлена и личность похитителя. Им оказался житель Оренбурга, 2001 года рождения, который на момент кражи временно работал на железной дороге и знал, где хранятся сувениры.

В тот день, уходя с работы, он зашел в купе к проводникам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал оттуда четыре флеш-карты, предназначенные для продажи. Две из них он подарил знакомому, остальные оставил себе. Через несколько часов злоумышленник был задержан на железнодорожном вокзале города Челябинска. Похищенное изъято. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил более 2600 рублей.

Дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

Все материалы уголовного дела направлены в Советский мировой суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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