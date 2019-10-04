Южноуральцев предупредили о выбросах

В трех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы ожидается 4 октября в период с 5 до 19 часов на территории Челябинска, Карабаша и Коркино. Отдельные предприятия Челябинской области также предупреждены о возникновении НМУ первой степени опасности.

Несмотря на то, что НМУ объявлены только сегодня, жители сразу нескольких районов Челябинска ощутили последствия выбросов накануне вечером. «18:50 – Ленинский заволокло, вонь неимоверная», – написал горожанин в паблике «Вредные выбросы г. Челябинск». «Химическо-кислотный запах (Парковый)», – пожаловалась другая горожанка. «Запах-то какой-то новый: химикаты, газ, что ли, напоминает. Дико воняет сейчас. Никто не пишет. Все равно уже?», – возмутилась еще одна участница обсуждения.

Напомним, в период НМУ жителям Южного Урала рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

Челябинск, Юлия Димова

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