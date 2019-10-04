В южноуральском поселке дома пять лет не могут подключить к водопроводу

Челябинские общественники просят прокуратуру разобраться с ситуацией в поселке Бродокалмак, где нет воды, газа и скорой медпомощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации обратились в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке Бродокалмак. Десятки домов здесь оказались отрезаны от цивилизации. В левобережной части поселка на протяжении многих лет отсутствует водо- и газоснабжение, несмотря на то что возможности для обеспечения достойных условий есть.

«Исполнение национального проекта «Чистая вода» со стороны местных властей – это фикция. Приехав в Бродокалмак после многочисленных обращений жителей, мы обратили внимание на то, что новый водовод, который провели до левобережной части поселка, не работает, бесхозное оборудование разграбляют. Водовод построили пять лет назад, очевидно, для «галочки», поскольку к домам так и не подключили», – сообщил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Местным жителям на память о больших планах остались траншеи, торчащие трубы и три практически высохших колодца на всю левобережную часть. Некоторые жители ежедневно преодолевают километр пути туда и обратно, чтобы набрать ведро воды.

Эксперты выяснили, что еще на этапе заключения контракта на строительство сетей водоснабжения власти Красноармейского района «заложили» предпосылки для срыва нацпроекта «Чистая вода».

«Дело в том, что в контракте не установили гарантийные сроки в рамках конкретных периодов. Заказчик определил их размытой формулировкой «Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается производителем оборудования». О каких сроках, каких производителях и каком оборудовании идет речь в данной формулировке, непонятно», – отметил общественник Дмитрий Денисов.

Без водовода невозможно вести фермерское хозяйство и содержать скот. Люди в прямом смысле выживают. Такая же ситуация в поселке сложилась с газоснабжением.

«Магистрали газопровода давно провели по улицам. Но дома к ним так и не присоединили. Около 200 тысяч рублей, которые требуют с каждого дома, неподъемны для местных жителей, среди них много пенсионеров и многодетных семей. Администрация муниципалитета ничего не предпринимает, хотя может предложить поставщику газа совместно разработать программу, которая позволит завести топливо в дома. Поставщик не исключает такую возможность, но инициатива должна исходить от органов исполнительной власти, а они бездействуют», – пояснил Виталий Вороной.

Складывается ощущение, что о левобережной части поселка просто забыли: здесь уже давно нет дорог, остались только направления, – рассказывают жители. Об уличном освещении остается только мечтать. Из-за этого в Бродокалмак отказывается приезжать скорая помощь.

Общественники просят надзорные органы провести проверку по всем перечисленным фактам и побудить администрацию обеспечить комфортные условия для жизни людей. Пока же сложившаяся ситуация вызывает у общественников вопросы о компетентности, ответственности и добросовестности местных властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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