ПФР отказал в выплате участнику ликвидации украинского националистического подполья

Прокуратура Миасса защитила право участника Великой Отечественной войны на ежегодную денежную выплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку по обращению пенсионера об отказе в получении ежегодной денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Установлено, что местный житель 1928 г.р. является участником Великой Отечественной войны на основании удостоверения, выданного Миасским городским военным комиссариатом и пользуется льготами, установленными ст. 14 Федерального закона «О ветеранах», – уточнили в ведомстве. – В соответствии со справкой военного комиссариата мужчина проходил срочную действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил по призыву в период с 1948 по 1951 годов, участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Западной Украине».

Военнослужащие органов внутренних дел, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины в период с 1 января 1944 по 31 декабря 1951 годов, признаны участниками Великой Отечественной войны, напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019№ 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории страны и являющимся участниками Великой Отечественной войны, производится ежегодная денежная выплата в 10 тысяч рублей.

Однако ГУ УПФР в Миассе отказано в предоставлении права на выплату на основании того, что мужчина участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после 1945 года.

В интересах пенсионера прокурор города обратился в суд с требованием о признании за ветераном права на получение ежегодной денежной выплаты и возложении обязанности на управление Пенсионного фонда России в Миассе ежегодно производить денежную выплату в 10 тысяч рублей, начиная с 2019 года.

Решением Миасского городского суда требования прокурора города удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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