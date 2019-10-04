Челябинцев пригласили поставить прививку от гриппа

В Челябинске заработают выездные кабинеты вакцинации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 5 октября, в пяти крупных торговых центрах можно будет поставить прививку от гриппа.

Профилактические акции пройдут:

в «Торговом центре» с 10.00 до 16.00 (ул. Каслинская, 64);

в ТРК «Горки» с 12.00 до 16.00 (ул. Артиллерийская, 136);

в ТК «Андреевский» с 10.00 до 18.00 (ул. Гагарина, 4б);

в ТК «Леруа Мерлен» с 10.00 до 15.00 (Копейское шоссе, 64);

в ТК «Фиеста» с 12.00 до 17.00 (ул. Молодогвардейцев, 7).

Поставить себе бесплатную прививку могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис.

Медперсонал тщательно следит за тем, чтобы в местах акций соблюдались санитарные нормы. Также перед прививкой проводится осмотр пациента и консультация со специалистом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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