Роспотребнадзор: стригущий лишай под Челябинском диагностирован у школьников и детсадовцев

Вместе со школьниками стригущим лишаем в Копейске заразились воспитанники детского сада.

Как уже сообщал «Новый День», о распространении инфекционного заболевания в учебном заведении поселка Горняк стало известно от родителей школьников. Первый случай заражения стригущим лишаем среди учеников был выявлен 5 сентября, в школе ввели карантин, но дети продолжали посещать занятия.

По словам родителей, на сегодняшний день в школе 18 заболевших. В управлении Роспотребнадзора подтверждают лишь 12 случаев микроспории. «9 заболевших детей посещают МОУ «СОШ № 13» Копейска, 3 детей – детский сад № 37. Всего зарегистрировано 4 семейных очага в 2 случаях. Случаев распространения по школе не установлено. Причиной заболеваний, наиболее вероятно, явился контакт с больными домашними и уличными кошками», – заявили в ведомстве.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по случаям заболевания населения поселка Горняк. Взяты пробы дезинфицирующих средств и смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов, выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проведён врачебный осмотр контактных детей, за ними установлено ежедневное наблюдение.

Кроме того, дважды проведена дезинфекционная обработка помещений образовательного учреждения, за классами, где выявлены больные микроспорией, закреплены кабинеты, запрещены общешкольные культурно-массовые мероприятия.

Челябинск, Юлия Димова

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