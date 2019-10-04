Челябинская область всё меньше нуждается в педагогах

В Челябинской области на 18% сократилось число вакансий для педагогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рынке труда Челябинской области за год снизилось предложение в сфере «Наука, образование». Такое заключение сделали аналитики HeadHunter, изучив вакансии педагогов в канун Дня учителя.

По данным «охотников за головами», сегодня в регионе открыто почти 260 вакансий в этой сфере, что на 18% меньше предложений о работе в 2018 году.

В основном, работодатели ищут преподавателей гуманитарных дисциплин. Больше других востребованы учителя иностранных языков. Высок спрос на учителей математики и информатики.

Средняя предлагаемая для работников образования зарплата – 27,5 тысяч рублей. Самую высокую зарплату – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, по данным базы вакансий, работодатель готов платить учителю английского языка, согласившемуся на переезд в Китай.

Среди соискателей превалирует молодежь в возрасте от 22 до 35 лет (на них приходится 62% резюме). Две трети соискателей из данной профессиональной сферы любят то, чем занимаются. При этом уровень своей заработной платы педагоги оценивают лишь на 2,7 балла из пяти, а условия труда – на 3,4. Доля желающих сменить сферу деятельности среди преподавателей составляет 43%. Это один из самых низких показателей среди различных профессий, отмечают аналитики.

Челябинск, Юлия Димова

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