В Челябинске задержали «грабителя банка с гранатой»

Грабитель с гранатой, напавший на отделение банка в Челябинске, приехал из Екатеринбурга.

Как сообщал ранее «Новый День», инцидент произошел 30 сентября во второй половине дня в отделении одного из банков, расположенном на Свердловском проспекте.

По словам очевидцев происшествия, мужчина ворвался в офис банка, вытащил из сумки предмет, похожий на гранату, и стал требовать передать ему деньги. Однако, сотрудники банка вместо этого нажали тревожную кнопку. После этого грабитель предпочел сбежать.

Сегодня стало известно, что сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД России по Челябинску задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения в помещении кредитной организации. Им оказался ранее не судимый житель Екатеринбурга. Подозреваемый арестован.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении разбойного нападения на кредитную организацию, задержан ранее не судимый житель Екатеринбурга, 1987 г.р., – рассказали в пресс-службе городского управления МВД. – Подозреваемый, угрожая кассиру банка предметом, не представляющим опасность, пытался открыто похитить денежные средства кредитной организации, после чего с места происшествия скрылся».

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места совершения преступления, сотрудники отдела уголовного розыска городского управления МВД России установили автомашину, на которой скрылся предполагаемый подозреваемый. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по месту проживания в Екатеринбурге и доставлен в Челябинск для проведения следственных действий.

Также полицейскими установлено, что мужчина, с целью сокрытия следов своих противоправных деяний, сменил одежду, и вместе с предметом, используемым при совершении преступления, выбросил в мусорный контейнер на территории Курчатовского района. Вещи полицейскими найдены и изъяты.

По данному факту следствием отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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