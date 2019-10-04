В Челябинске фура «споткнулась» о такси. Двое в больнице

В Челябинске два человека пострадали в столкновении большегруза и легковушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла минувшей ночью на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как водитель фуры, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на полном ходу выезжает на перекресток по направлению выезда из города.

В этот момент со стороны Комсомольского проспекта по улице Чичерина мчится на «зеленый» водитель такси. От удара легковушку отбросило и несколько раз развернуло на проезжей части. В результате аварии 27-летний водитель и 21-летний пассажир такси с закрытыми черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу.

Отметим, ДТП с фурой и такси вызвало бурное обсуждение в соцсетях. По мнению автомобилистов, водитель легковушки мог избежать столкновения, заранее увидев большегруз, если бы обзор ему не перегородили спецавтомобили. В момент аварии дорожники наносили разметку на пешеходном переходе улицы Чичерина, по которой и выезжал на перекресток таксист.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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