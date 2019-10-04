Таксист сбил пенсионерку на северо-западе Челябинска

Пожилая челябинка погибла под колесами такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, трагедия произошла сегодня, 4 октября, в 12:30 на улице Захаренко.

23-летний водитель такси, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода места, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина-пешеход 60-70 лет получила телесные повреждения, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.19

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